公式練習で調整する三浦璃来（左）、木原龍一組＝オーベルストドルフ（共同）【オーベルストドルフ（ドイツ）共同】フィギュアスケートのチャレンジャー・シリーズ（CS）ネーベルホルン杯は25日、ドイツのオーベルストドルフで開幕する。24日は試合会場で公式練習が始まり、ペアで昨季世界選手権覇者の三浦璃来、木原龍一組（木下グループ）はスロージャンプやツイストリフトを入念に確認した。2人は9月上旬のCS木下グループ杯