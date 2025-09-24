アイドルグループ・日向坂46の『お願いバッハ！（Special Edition）』が、24日発表の最新『オリコン週間デジタルアルバムランキング』で1位を獲得しました。17日より配信が開始されている本作。表題曲の『お願いバッハ！』は、二期生の金村美玖さん（23）と小坂菜緒さん（23）がダブルセンターを務めています。また、今月20日から全国ツアー『日向坂46 ARENA TOUR 2025「MONSTER GROOVE」』を開催している日向坂46。一期生が全員卒