◆ロッテ5―0西武（24日、ZOZOマリンスタジアム）5位に沈む西武は敵地千葉で2連敗を喫し、3年連続のシーズン負け越しが決まった。就任1年目の西口監督は「なかなかうまいようには運んでくれない。打線も浮き沈みが激しかった。経験の差もあったのかな」と険しい表情で振り返った。8月10日の楽天戦以来の先発だった菅井は6回途中12安打5失点で5敗目。打線は7回1死まで木村に完全に封じられるなど散発3安打で2試合連続の零封負