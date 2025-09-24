フランスで演説するEUのフォンデアライエン欧州委員長＝10日（ロイター＝共同）【ブリュッセル共同】欧州連合（EU）のフォンデアライエン欧州委員長は24日、子どもを対象に交流サイト（SNS）の利用制限を検討する意向を表明した。EUとして規制の在り方を研究するため、専門家を交えて議論を進める。フォンデアライエン氏は訪問先の米ニューヨークでの講演で、中毒性のある設計や、いじめといったSNSの課題に触れ「次世代を守る