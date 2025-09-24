「ロッテ５−０西武」（２４日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）ロッテが今季４度目で最長タイの３連勝とした。先発・木村が七回１死までパーフェクトに抑える投球。七回１死から滝沢に中前打を浴びて、佐々木朗希の２０歳５カ月を更新する２０歳３カ月での完全試合は逃したが、その後も冷静に後続を断った。自己最多の１２３球を投げて３安打１四球でプロ初完封。ホームＺＯＺＯマリンで初勝利を挙げた。「自分の１番の持ち味