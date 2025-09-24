秋篠宮家の悠仁さまは、24日から大阪・関西万博を訪問されています。お一人での公務は初めてです。24日午後7時過ぎ、大阪・関西万博会場に到着した悠仁さまは、まず日本館を視察されました。微生物の働きによって水と二酸化炭素に分解される「生分解性プラスチック」の展示などを、熱心に質問をしながら見て回り、「日本の技術力によって、どのような将来が導かれるのか見せていただいた気がします」と話されたということです。そ