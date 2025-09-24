【その他の画像・動画等を元記事で観る】 DISH//が、新曲「ごはん」を10月1日に配信リリースする。 ■作曲を橘柊生と泉大智、作詞を北村匠海が担当 新曲「ごはん」は、普遍的な愛と温かさを歌った楽曲で、作曲を橘柊生と泉大智、作詞を北村匠海が担当。先日の野外ライブや『DISH//のオールナイトニッポン』でリリースが示唆されていたが、このたび正式発表となった。 ジャケット写真も公開。フォトグラファ&