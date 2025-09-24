「ダイヤモンドバックス５−４ドジャース」（２３日、フェニックス）ドジャースのタナー・スコット投手が１点リードの九回から登板するも痛恨の逆転サヨナラ負け。セーブシチュエーションで今季１０度目の失敗となったが、マウンドでの表情が深刻さを物語っていた。昨季、パドレスで大谷キラーとして名をはせた際は、キレのあるストレートと曲がり幅のスライダーで相手打者を牛耳っていた。だが今ではおびえたような目でベン