タレントの松村沙友理（33）が24日に放送されたTBSラジオ「パンサー向井の＃ふらっと」（月〜木曜前8・30）に出演。世界陸上で活躍した推しの選手を明かした。今回大会で初めて世界陸上を見たという松村。「ミーハーなので、見てみたら“ええっ！”ってなって。選手のインタビューとかで泣いちゃったりして」と大ハマりしたと語った。一番心揺さぶられたシーンを聞かれると「ラシッド選手。めっちゃ泣きました」と即答。「レ