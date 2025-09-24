「楽天３−８ソフトバンク」（２４日、楽天モバイルパーク）楽天がソフトバンクに完敗。自力ＣＳが再消滅する中で、２イニングを５奪三振に打ち取った泰勝利投手が希望の光となった。出番は７点を追う八回に巡ってきた。川瀬、緒方を見逃し三振に斬って取ると、近藤には左前打を許したが、栗原を中飛に仕留めた。さらに九回もマウンドへ。中村晃に中前打を浴び、無死から走者を背負ったが、柳町、牧原大、野村を三者連続三振