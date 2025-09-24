沖縄県南城市が設けた第三者委員会から5月に複数の職員へのセクハラを認定された古謝景春市長が、その後女性職員に「変なこと、やられてないって言ってね」などと口止めするような発言をしていたことが24日、関係者への取材で分かった。関係者によると、この職員は市長からのセクハラ被害を訴えている。市役所内で8月以降、複数の日に発言があった。「ハグしたさ」「第三者委員会に話したの？」などとの内容も含まれていた。