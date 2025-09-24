前橋市の小川晶市長（４２）は２４日夜、職員の既婚男性と複数回ホテルを訪れたと週刊誌が報じたことを受け、前橋市内で記者会見を開いた。事実関係をおおむね認め、「誤解を招く軽率な行動で深く反省している」と謝罪した。男女の関係は否定し、進退については「弁護士や支援者とも相談しながら考えたい」と述べるにとどめた。小川氏によると、今年２〜９月に市内のホテルや個室で男性職員と１０回以上にわたり、食事をしなが