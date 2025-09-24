シャオミは、グローバル向けに最新Androidスマートフォン「Xiaomi 15T」を発表した。同時に「Xiaomi 15T Pro」も発表されている。 「Xiaomi 15T」は、ライカ共同開発のトリプルカメラシステムを搭載。約5000万画素のメインカメラと2倍望遠カメラ、約1200万画素の超広角カメラを搭載する。 バッテリーは5500mAhで、67Wの急速充電に対応する。防水防塵はIP68に対応。 画面サイズは6.83イン