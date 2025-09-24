先日行われたドイツ対北アイルランドの試合で、フロリアン・ヴィルツが素晴らしいフリーキックを決めて大きな話題になった。短い助走から放たれたボールは壁を超えて急激に落下し、ゴールネットを揺らした。それを受けて、今回は『FourFourTwo』から「サッカーの歴史上最高のフリーキッカー」のTOP5をご紹介する。5位：リオネル・メッシサッカーの歴史上最も素晴らしい選手の一人であり、フリーキックにおいても絶対的なアーティス