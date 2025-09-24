関西広域連合と東京都、長崎県のドクターヘリ計10機が10〜12月、順次運航できなくなることが24日、分かった。運航を受託する学校法人ヒラタ学園（堺市）が明らかにした。整備士不足が原因で、7〜8月も同様の理由で休止していた。ヒラタ学園や関西広域連合によると、大阪や和歌山、兵庫など関西を中心とした1府6県の病院を拠点とする8機は、10月にそれぞれ4〜6日間休止となる。11〜12月の休止期間は調整中という。関西広域連合