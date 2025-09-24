過去に配信し反響があったものを再編成しています。『いいから黙って食え』第36話をごらんください。 不安を抱えたまま退院の日を迎えたツムママ(@tumutumuo)さんのフォロワーさん。ひとまず離婚はせず、家族4人で暮らしていくことにしたようです。これから先、もしダメだと思うことが出てきた時は…。 ©tumutumuo ©tumutumuo ©tumutumuo ©tumutumuo ©