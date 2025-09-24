「ベースゲート横浜関内」の完成イメージ（三井不動産提供）横浜・関内地区で開発中の街区「ＢＡＳＥＧＡＴＥ（ベースゲート）横浜関内」の開業が２０２６年３月１９日に決まった。商業エリアに老舗書店の有隣堂を含む５５店舗が出店。横浜スタジアムとつながる歩行者デッキの開通も同日を予定しており、関内駅周辺に新たなにぎわいを呼び込む。街区は地上３３階建ての超高層複合タワー、旧市庁舎の行政棟を保存・活用した星野