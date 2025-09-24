◆パ・リーグ楽天３―８ソフトバンク（２４日・楽天モバイル）８番・太田光捕手が４打数３安打１打点で今季初、昨年８月１０日のソフトバンク戦以来となる猛打賞を記録した。３回１死の第１打席でチーム初安打となる左越え二塁打を放つと、５回１死一、二塁の第２打席で右翼線にポトリと落ちる右前適時打とモイネロから２安打。８回先頭打者の第３打席も中前打を放った。それでも「試合中は守備のことで頭いっぱいで、打席で