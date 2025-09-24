◆パ・リーグ楽天３―８ソフトバンク（２４日・楽天モバイル）８月１７日の日本ハム戦（楽天モバイル）以来約１か月ぶりの１軍マウンドとなった楽天のミゲル・ヤフーレ投手だったが、初回の先頭打者からいきなり３連打を浴びるなど６安打５失点で４回途中ＫＯ。今季６敗目となり、「大事な時期に任せてもらった試合で踏ん張ることができず申し訳ないです」と唇をかんだ。「思うところもあるだろうし、できることをしっかりや