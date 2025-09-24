◆パ・リーグ楽天３―８ソフトバンク（２４日・楽天モバイル）８回から５番手で登板した楽天・泰勝利投手が、２回を投げて２安打５奪三振無失点の好投をみせた。プロ初登板だった８月１６日の日本ハム戦（楽天モバイル）は１回を投げ３安打で１失点していただけに「自信にはなります」と胸を張った。１軍初登板で「真っすぐで空振りやファウルを取れる」と感じたが、翌日の８月１７日に２軍落ちした。ファームでの約１か月で