デジタル教科書の利用拡大を検討する中央教育審議会の作業部会は２４日、デジタルを正式な教科書とする審議まとめを了承した。デジタルも紙と同じ教科書になれば、検定や授業での使用義務の対象となる。文部科学省は今後、子どもの発達段階を考慮し、取り入れる学年や教科などをガイドライン（指針）で示す。来年の通常国会での関連法改正を目指す。審議まとめでは、デジタルを正式な教科書とし、検定や無償配布の対象に加える