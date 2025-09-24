アツギの人気ストッキング「ASTIGU／アスティーグ【快】」がリニューアルして登場します。パンティ部レスでムレにくく、時短にもなる快適仕様はそのままに、丈夫さやはきやすさがさらに進化。2025年9月24日（水）からオンラインショップで先行発売され、店頭では2026年春夏より展開予定です。さらに、機能性を追求したWEB限定バージョンも同日発売。より美しく、心地よい毎日を叶える新作ストッキングに注目です