◆ロッテ5―0西武（24日、ZOZOマリンスタジアム）投打がかみ合わずに西武は敵地で2連敗。3年連続のシーズン負け越しも決まった。西口文也監督は「なかなかうまいようには運んでくれない。打線もいいかなと思えば、湿りがちになったり浮き沈みが激しかった。その辺は経験の差もあったのかな」と険しい表情で振り返った。8月10日の楽天戦以来の先発だった菅井は6回途中12安打5失点で5敗目。打線は7回1死までロッテの木村に完全