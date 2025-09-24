◆楽天3―8ソフトバンク（24日、楽天モバイルパーク）ソフトバンクが14安打8得点で快勝した。連敗を4で止め、優勝マジックを4とした。試合のなかった2位日本ハムとの差を3ゲームに広げ、最速26日に2連覇が決まる。レギュラーシーズンでは7年ぶりに1番で起用された柳田悠岐が2安打1打点。7回1失点のリバン・モイネロが自己最多の12勝目を挙げた。モイネロは9日の日本ハム戦（エスコンフィールド北海道）は6回途中7失点で3敗目