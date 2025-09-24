日本時間の２４日午前、石破総理大臣はニューヨークで開かれている国連総会の一般討論演説で、核兵器禁止条約への参加を「求める声があることは承知している」と話しました。 石破総理大臣は演説で、 「核兵器の問題に今こそ正面から立ち向かわなければなりません。正面から向き合わなければならないのであります」 「核兵器禁止条約への参加を求める声があることは、私は十分に承知をいたしております」 と発言し