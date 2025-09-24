明日は一体どんな1日になるでしょうか？あなたの明日の運勢を、血液型別にみていきましょう！A型の運勢……★★★★☆人の集まる場所にツキがあります。流行のスポットに出かけると、運気の高まる暗示。友人を誘ってパーティを開くのもいいでしょう。B型の運勢……★☆☆☆☆健康運が低迷しています。暴飲暴食とストレスが原因で便秘気味になってしまうかも。運動不足気味なので、ヨガやストレッチをしてみてください。O型