9月24日未明、新潟県上越市で工場の一部を焼く火事がありました。出火当時、工場は稼働していましたが、従業員は全員避難し、ケガをした人はいませんでした。 24日午前2時半すぎ、上越市の理研製鋼の柿崎工場で「建物内で煙が充満している。炎が確認できる」などと従業員から消防に通報がありました。【リポート】「壁が一部焦げているのが分かります」消防車両8台が出動し、火は約1時間半後に消し止められましたが、工場