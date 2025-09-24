北朝鮮による拉致被害者・横田めぐみさんの同級生が9月24日、新潟市議会で講演し、新たな首相には「本気になって拉致問題の解決にあたってほしい」と訴えました。1977年11月、中学校からの帰宅途中に北朝鮮に拉致された横田めぐみさん。拉致から48年となるのを前に9月24日、再会を誓う同級生の会の池田正樹代表が新潟市議会の拉致議連に向け講演を行いました。講演には、めぐみさんの母・早紀江さんも電話で参加。【横田早紀江さん