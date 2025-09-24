“かんな”や“のみ”など、全国の大工に愛用され、国の伝統的工芸品に指定されている新潟県長岡市与板地域の『越後与板打刃物』。後継者不足が課題となる中、職人のもとで修行を積んでいた2人の男性が独立し、技術の継承に向け、決意を語りました。 9月19日、2人の男性が長岡市の磯田達伸市長に紹介していたのは、500年の歴史を誇る国の伝統的工芸品『越後与板打刃物』です。島田拓弥さんは8年間、似鳥透さんは5年間、地域の職人