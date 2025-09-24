俳優の小泉孝太郎（47）が24日放送のフジテレビ「小泉孝太郎&ムロツヨシ自由気ままに2人旅」（後7・00)に出演。結婚願望について本音を打ち明けた。今回は「前編石垣島＆箱根＆伊豆」と題して放送され、小泉とムロツヨシが石垣島を訪れ、現地の高級食材を堪能する場面があった。飲食店で料理を待つ間、公私ともに仲が良い俳優・本多力がサプライズで登場。その中で、先日第2子が誕生したという本多が、独身のムロ