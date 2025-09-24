ペダル付き電動バイク「モペット」の交通違反が相次いでいることから繁華街で取り締まりが行われました。警視庁は、飲食店が多く建ち並ぶ東京・豊島区の交差点付近で、「モペット」の取り締まりを行いました。「モペット」は原付バイクと同じ分類になり、免許やナンバープレートが必要で、きょうは無免許運転やヘルメットの未着用などで5人が取り締まりを受けました。都内では今年1月から8月までに、モペットの交通違反の取り締ま