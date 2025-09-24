秋の味覚・ナシが旬を迎えています。新潟市の小学校で地元の農産物について学ぶ出前授業が行われ、児童たちが様々な品種のナシを食べ比べました。 9月24日、新潟市東区の下山小学校で開かれた日本ナシの出前授業。県産の農産物への理解を深めてもらおうと、JA全農にいがたの職員などが講師を務めました。参加した4年生、約110人はナシの産地や消費者に届くまでの過程などメモを取りながら真剣に学びます。【記者リポート】