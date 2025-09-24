横浜ＤｅＮＡでの最後の登板を三者凡退に抑え、笑顔を見せる三嶋（右）＝２４日、横須賀スタジアム横浜ＤｅＮＡの三嶋一輝投手（３５）が球団の来季の構想から外れていることが２４日、分かった。三嶋は同日、横須賀市夏島町の球団施設「ＤＯＣＫ」で取材に応じ、「やり残したことがあるので、まだ野球を続けたい」と語り、現役続行を目指す考えを示した。三嶋は２０２２年８月、国指定の難病「胸椎黄色靱帯（じんたい）