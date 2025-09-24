女優の戸田恵梨香が、イタリア・ミラノでの最新ショットを披露した。今年４月にグッチのブランドアンバサダー就任を発表した戸田。２４日までにインスタグラムを更新し、ミラノでのオフショットを投稿。ストーリーズではスカーフを頭に巻き、ミニスカートで美脚を見せた全身ショットをアップした。その姿を見たネット上では「戸田恵梨香ちゃん素敵」「超絶美しすぎる！！！！！！」「かわいい」「戸田恵梨香様お美しい」「ほ