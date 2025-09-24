■「今後は距離感に配慮していきます」ママ友に謝罪をすると…その夜、私はスマホを握ったまま、しばらく動けずにいた。斎藤さんから入れてもらったLINEグループ画面。何を書けばいいのかわからず、ずっと既読だけを繰り返してた。でも、このままではいけない。逃げたら、本当に誰とも話せなくなる気がした。私は深く息を吸ってから、スマホの画面に指を走らせた。『おそろいの服や持ち物など、私は“仲良くなれる”きっかけだと勘