俳優・森崎ウィンと、ＳｎｏｗＭａｎ・向井康二が２４日、都内でダブル主演を務める日本とタイの合作映画「（ＬＯＶＥＳＯＮＧ）」（１０月３１日公開、チャンプ・ウィーラチット・トンジラー監督）ジャパンプレミアに共演の及川光博らと出席した。ミャンマー出身の森崎と、タイにルーツを持つ向井の初共演作。学生時代の同級生の男性２人が大人になり、バンコクで再会するピュアなラブストーリーを描く。向井は、タイで