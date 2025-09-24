◇パ・リーグ西武0ー5ロッテ（2025年9月24日ZOZOマリン）西武はロッテ先発の木村優人投手（20）に完封勝利を許して、2日連続で零敗した。借金は今季最多タイの11に逆戻りし、9試合を残して60勝71敗3分けで今季の負け越しが確定した。西口文也監督（52）は「うまくことが運んでくれない。打線もいいかなと思えば湿りがちになったり。なかなか浮き沈みが激しかった」と貧打を嘆いた。6回まで全て3者凡退に抑えられて、出