【ニューヨーク共同】24日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午前8時40分現在、前日比91銭円安ドル高の1ドル＝148円50〜60銭を付けた。ユーロは1ユーロ＝1.1740〜50ドル、174円44〜54銭。米連邦準備制度理事会（FRB）のパウエル議長が23日の講演で追加利下げに積極的な姿勢を示さなかったことで、日米金利差の縮小がなかなか進まないとの思惑から、円を売ってドルを買う動きが優勢だった。