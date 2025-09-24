麻薬取締法違反の罪で起訴された俳優の清水尋也被告が24日夜、保釈され、「皆様を裏切る結果となったことを反省している」と謝罪しました。俳優清水尋也被告（26）「私の俳優としての未来に期待をしてくださっていた関係者の皆様、ファンの皆様を裏切る結果となってしまったこと、心から反省しております。この度は本当に申し訳ございませんでした」自宅で乾燥大麻を所持した罪で起訴された俳優の清水尋也被告は、24日夜に保釈さ