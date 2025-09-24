JR東日本が導入を目指す切符やICカードのタッチを必要としない「ウォークスルー改札」。県内でことし11月から実証実験が始まります。駅を利用する人たちからはさまざまな声が聞かれました。駅の利便性向上へ「ある発表」が行われました。JR東日本新潟支社白山弘子支社長「顔認証機能を活用して改札をウォークスルーで通過することをお客様に体験していただき、改札機能の有効性を検証していきたい