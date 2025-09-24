同じ商品を手に取る二人運命って本当にあるの？ 赤い糸を信じすぎて彼氏いない歴＝年齢に！／運命を信じない彼が言うには1（1）その日出会った男は、口数少なく愛想もない、ブランド服をガンガン汚すような変な人。この嵐のような出会いが、平凡で退屈だった私の人生を変えていく…。奨学金で大学に通う卯野みつばは、勉強とバイトに明け暮れる毎日を送っていました。そんなある日、芸術専攻の満谷怜に出会い、一回3千円で彼の研究