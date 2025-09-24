【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Mrs. GREEN APPLEが、9月28日に新曲「GOOD DAY」を配信リリースすることを発表した。 ■バンド史上初の6ヵ月連続新曲リリース 今回の発表により、TVアニメ『薬屋のひとりごと』第2期 第2クール オープニングテーマ「クスシキ」（4月5日配信）、映画『#真相をお話しします』主題歌「天国」（5月2日配信）、フジテレビ系『サン！シャイン』テーマソ