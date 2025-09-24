Image: Amazon.co.jp この記事は2025年4月10日に公開された記事を編集して再掲載しています。 こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。動きの活発な夏だけでなく、年中対策が必要なGの出現。どこからともなく急に現れるアイツとの遭遇はできれば避けたいものですよね。駆除以前に、そもそも寄せつけないという頼れるG予防アイテムが登場していました