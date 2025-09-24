Photo: 山田卓立 極めて個人的なこだわりだが、旅行や出張での楽しみのひとつに「パッキング」がある。必要最低限のモノをいかに小さくまとめ、テトリスのように隙間なく詰め込み、整理整頓された状態で荷造りをする。出先での荷解き、荷造りを考慮した無駄のないパッキングは旅の醍醐味だと思っている。そこで、“洗面台まわり”に最適なバッグとして発見したのがTHULE（スーリー）の「Thul