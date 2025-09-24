【明治安田J1リーグ】FC東京 1ー0 アビスパ福岡（9月23日／味の素スタジアム）【映像】危険な「後方タックル」の瞬間後方からの危険なスライディングタックルがお咎めなしというジャッジに、サポーターが激怒している。9月23日にJ1リーグ第31節でFC東京とアビスパ福岡が対戦。スコアレスで迎えた14分のことだ。福岡陣内でのボールにFC東京のDF安斎颯馬が鋭く反応したが、後方から福岡のMF志知孝明に激しいスライディングタッ