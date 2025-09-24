◇パ・リーグ楽天3ー8ソフトバンク（2025年9月24日楽天モバイル）楽天の泰勝利投手（21）が、8回から5番手でマウンドに上がり、2回2安打無失点。「スライダーでカウントも空振りも三振も取れて課題としていたところが出せた」と振り返った。力強い投球で6個のアウトのうち、5個が三振。「スライダー、真っすぐも自信にはなります」とうなずいた。高卒4年目左腕の泰は2軍で38試合に登板し、0勝2敗、防御率1・80。イースタ