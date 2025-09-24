男子ゴルフのパナソニック・オープンはあす25日から4日間、大阪府の泉ケ丘CCで開催される。ツアー通算5勝の蝉川泰果（24＝アース製薬）はプロアマ戦で最終調整を行った。今大会は22年にアマチュア優勝を飾った大会で、今回のコースは23年の関西オープンでプロ転向後初優勝を挙げた場所でもある。「初優勝した試合で、自分の中でも思い出になって残っている試合」と振り返った。今季はツアー選手権森ビル杯でツアー通算5勝