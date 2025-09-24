【NASCAR】第30戦：Cup Series Playoff Race／ニューハンプシャー モータースピードウェイ（日本時間9月22日）【映像】クルーを“引きずったまま”急発進する衝撃光景全米で高い人気を誇るストックカーレース、NASCAR（ナスカー）の第30戦が開催。レース中、ピットに入ったマシンが給油担当クルーを引きずったまま発進するシーンがあり、23日の中継でファンを驚かせた。ステージ2の終盤、1台のマシンのクラッシュによりイエロ