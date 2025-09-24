長澤監督の解任と宮沢新監督の就任を同時発表J2のRB大宮アルディージャは9月24日、長澤徹監督を解任し、宮沢悠生氏が新監督に就任すると発表した。直近のリーグ戦で3連敗を喫したが、J1昇格に向けて可能性を残すなかで、まさかの監督交代となった。長澤監督は2024年から大宮の監督を務め、J3リーグで25勝10分3敗（勝ち点85）という安定した成績を残し、1年でのJ2昇格へ導いた。J2に昇格した今季はこれまで13勝8分9敗（勝ち点47