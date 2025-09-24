俳優・竹内涼真が公開した“２ショット”に歓喜の声が寄せられている。２４日にインスタグラムを更新した竹内は、黒いハートの絵文字をつづり、愛犬の「ｎｅｒｏ『ネーロ』」との写真を公開。寝ている竹内の上に愛犬が乗る写真をアップした。この投稿にファンからは「彼氏感ありすぎ」「ラブラブだね」「え、まって！」「きゃわ」「２人とも可愛い」「甘えんぼちゃんですね」などの声が寄せられている。